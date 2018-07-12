Ученые назвали самое эффективное средство для профилактики рака

Вещества китайских фиников унаби способны противостоять и разрушать онкологические опухоли различной тяжести.

Об этом заявили ученые из Университета Ливерпуля, сообщает Daily Mail.

С их слов, китайские финики "Ziziphus jujuba" являются одним из самых эффективных средств для профилактики и лечения онкозаболеваний.

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Унаби способен нормализовать обмен веществ в организме, и насытить клетки и ткани витамином С. Во время исследований ученые выяснили, что ткани, насыщенные витамином С и антиоксидантами значительно лучше отвечают на атаку раковых клеток, вызывая стресс новообразований и их дальнейший распад.

Китайские финики также содержат 18 из 24 жизненно важных аминокислот, которые нормализуют синтез белков в организме. А первые результаты можно заметить сразу после недели регулярного употребления этих фруктов.

Фрукт унаби – эффективное средство для профилактики рака

К слову, ученые из США заявили, что несколько типов препаратов, которые уже применяются, могут быть эффективными в борьбе с образованием метастазов, характерных для последней стадии рака.

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