23:09
30 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    13°C 11°C
  • понедельник
    13°C 11°C
  • вторник
    17°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Зависимость Порошенко. Китайская грамота Луценко
Вєсті.UA
18:36, 29 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Ученые назвали секрет идеального сна

174 Читати новину українською
Секрет идеального сна
Секрет идеального сна / unsplash.com

Качественный сон – это не случайность. Чтобы за ночь удалось хорошо выспаться и набраться сил на новый день, надо спать в кромешной темноте.

По словам ученых, именно освещение, особенно, искусственное, приводит к проблемам со сном, передает Мaximum.

Человеку нужно спать в полной темноте, потому что так устроен его организм. Даже в древности люди ложились спать с заходом Солнца, а вставали с восходом, и они даже не подозревали о принципах сна, ведь это было инстинктом.

Читайте также: Как улучшить сон: 5 простых правил

Но из-за процесса эволюции люди изобрели искусственное освещение, чем серьезно себе навредили. Во время исследований ученые выяснили, что даже при малейшем намеке на лучи солнца в человеческом организме происходит нарушение синтеза мелатонина.

Это соединение отвечает за регуляцию суточных ритмов, выработка мелатонина должна проходить в полной темноте.

И этому синтезу может помешать даже свет уличного фонаря, который светит в окно. То же самое касается включенных рядом гаджетов и других источников света. Поэтому если вы хотите лучше выспаться – делайте это в полной темноте.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 30 июня:украинцы застряли в Тунисе,последствия непогоды и новые заявления Трампа
сегодня, 22:21 Главные новости 30 июня:украинцы застряли в Тунисе,последствия непогоды и новые заявления Трампа
111
Как привлечь в армию качественный личный состав?
сегодня, 22:01 Как привлечь в армию качественный личный состав?
Юрій Бутусов 606
Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
сегодня, 19:01 Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
Євгенія Мазур 1986
"Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
сегодня, 15:59 "Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
Злой Одессит 777
Летние музыкальные новинки: 10 лучших треков июня, которые стоит услышать
сегодня, 14:01 Летние музыкальные новинки: 10 лучших треков июня, которые стоит услышать
Олена Булан 256
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук