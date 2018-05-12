Ученые назвали спорт, который продлевает жизнь на 8 лет

Чем активнее человек занимается интеллектуальными видами спорта, тем дольше он живет.

Об этом заявила группа австралийских ученых. Исследование было опубликовано в статье на PLOS One.

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Они изучили данные о продолжительности жизни более 16 тысяч профессиональных шахматистов, которые носят звания гроссмейстера или занимали призовые места на олимпиадах, начиная с 1950 годов.

В результате наблюдений выяснилось, что продолжительность жизни была на 7,7 года больше, чем у обычного населения.

По словам исследователей, продолжительность жизни у людей, которые занимаются интеллектуальными видами спорта, длиннее из-за повышенных умственные способности, необходимые для успешного занятия шахматами, и здорового образа жизни, необходимого для улучшения когнитивных показателей.