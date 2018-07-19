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Телеканал новостей 24 Новости Медицина

Ученые назвали способ снизить риск развития рака груди

181 Читати новину українською
Как снизить риск развития рака груди
Как снизить риск развития рака груди / ua-reporter.com

Длительный интервал между последним приемом пищи и сном снижает риск развития рака молочной и предстательной желез.

Об этом заявили испанские ученые Глобального института здоровья в Барселоне, пишет EurekAlert!.

Они провели анализ более 1200 случаев заболевания рака груди и более 600 случаев предстательной железы.

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Среди участников исследования был проведен опрос, где, в частности, их спрашивали о времени сна и приеме пищи.

Выяснилось, что у тех, кто ложился спать через 2 часа после ужина, риск развития злокачественных опухолей уменьшался на 20% по сравнению с теми, у кого сон начинался сразу после последнего приема пищи.

Такой же эффект ученые наблюдали у тех добровольцев, которые ужинали в 21:00 по сравнению с теми, кто ел после 22:00. По мнению экспертов, главную роль в таком исходе играют циркадные ритмы человека. Результаты исследования могут помочь существенно уменьшить риск заболеваний раком груди и предстательной железы.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Медицина исследования Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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