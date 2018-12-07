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      Ученые назвали способ ускорить метаболизм

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      Как ускорить метаболизм
      Как ускорить метаболизм / shape.com

      Обмен веществ – фактор, определяющий самочувствие человека, играющий важную роль в борьбе за стройность.

      Американские ученые из медцентра Техасского университета назвали способ, который поможет ускорить метаболизм, пишет MedicalExpress.

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      Исследователи наблюдали за мышами, которые три раза "бегали" в колесе за 20 минут. Оказалось, что физические нагрузки приводили к снижению аппетита, которое длилось до 6 часов.

      via GIPHY

      Как объясняют ученые, тренировки задерживают нейроны AGRP, которые тормозят метаболизм и ускоряют нейроны POMC, ответственные за снижение аппетита и сжигание энергии.

      Ученые обнаружили, что эффект от одной тренировки может сохраняться до 2 дней. И его можно продлить, занимаясь спортом чаще.

      Вывод специалистов: даже однократная тренировка умеренной интенсивности ускоряет обмен веществ.

      Одноразове тренування помірної інтенсивності прискорює обмін речовин
      Однократная тренировка умеренной интенсивности ускоряет обмен веществ

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      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Желудочно-кишечный тракт исследования
      Источник: 24 Канал
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