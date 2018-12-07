Ученые назвали способ ускорить метаболизм

Обмен веществ – фактор, определяющий самочувствие человека, играющий важную роль в борьбе за стройность.

Американские ученые из медцентра Техасского университета назвали способ, который поможет ускорить метаболизм, пишет MedicalExpress.

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Исследователи наблюдали за мышами, которые три раза "бегали" в колесе за 20 минут. Оказалось, что физические нагрузки приводили к снижению аппетита, которое длилось до 6 часов.

Как объясняют ученые, тренировки задерживают нейроны AGRP, которые тормозят метаболизм и ускоряют нейроны POMC, ответственные за снижение аппетита и сжигание энергии.

Ученые обнаружили, что эффект от одной тренировки может сохраняться до 2 дней. И его можно продлить, занимаясь спортом чаще.

Вывод специалистов: даже однократная тренировка умеренной интенсивности ускоряет обмен веществ.



Однократная тренировка умеренной интенсивности ускоряет обмен веществ

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