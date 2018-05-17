Ученые назвали топ-3 мифа о кофе, от которых стоит избавиться

Многие не представляют своего утра без чашки ароматного кофе, который придает бодрости и помогает восстановить жизненную энергию. А кое-кто кофе не пьет – из-за его вредности.

Кроме таких мифов, как: кофе обезвоживает организм, он отрезвляет и детям его пить нельзя, ученые решили развенчать еще три популярных мифа, о которых стоит забыть, передает Zhyvyaktyvno.

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Так как современная медицинская наука в основном положительно отзывается о свойствах кофе – употребление этого душистого напитка в разумных количествах не является вредным для большинства людей.

Миф 1: Кофе вреден для сердца

Ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что кофеманы имеют более высокий риск сердечного приступа и смерти от сердечных заболеваний, чем люди, которые не пьют кофе.

Норвежские ученые констатируют: пожилые женщины, пьющие 1-3 чашки кофе ежедневно, имеют на 24% меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, чем их сверстницы, которые не пьют кофе.

Миф 2: Кофе вызывает гипертензию

Медики отмечают, что регулярное питье кофе в долговременной перспективе никоим образом не приводит к развитию артериальной гипертензии. Кофе лишь на короткое время повышает артериальное давление.

Но если у вас неконтролируемое высокое артериальное давление – не стоит провоцировать ситуацию и злоупотреблять кофе.

Миф 3: Кофеин вреден

"Шах и мат" от медиков – кофеин является здоровым стимулятором и необходим для организма. Если не принимать определенное количество кофеина, то увеличится вероятность возникновения головной боли и раздражительности. Кроме того, кофеин из кофе положительно влияет на мозговую деятельность.

Также кофеин улучшает кровоснабжение всех других органов и препятствует кристаллизации холестерина, который входит в состав камней, либо увеличивает отток желчи и скорость расщепления жиров, таким образом снижая риск возникновения желчнокаменной болезни.

Кроме того, в состав кофе входит около 30 нужных органических кислот и антиоксидантов, а одна чашка кофе имеет 20% суточной нормы витамина Р, необходимого для кровеносных сосудов.

Если вы очень любите кофе и не можете себе в нем отказать, то вам следует знать три простых правила, чтобы кофе действительно не навредил вашему здоровью.