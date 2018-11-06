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      Ученые назвали витамин, который помогает продлить жизнь

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      Какой витамин является полезным для сердца
      Какой витамин является полезным для сердца / indi.com.ua

      Содержание витамина D в организме является одним из мощнейших факторов выносливости сердца, а соответственно, и жизни.

      Об этом свидетельствуют результаты исследования американских кардиологов из Университета штата Вирджиния, передает "Страна здоровья".

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      Они проанализировали данные медсестер и медработников в США, которые регулярно проходили обследование. Выяснилось, что витамин D существенно улучшает здоровье сердца и сосудов и поддерживает функции легких, связанные с подачей кислорода в мышцы. Кроме того, этот витамин улучшает состояние костей скелета.

      Мы обнаружили интересную связь между уровнями витамина D в крови и кардиореспираторной пригодностью – способностью сердца и легких подавать кислород в мышцы,
      – отметили исследователи.

      У участников, возраст и пол которых не влияли на разницу в испытаниях, с самым высоким уровнем витамина D в крови показатели кардиореспираторной способности были 4,3 раза лучше, в сравнении с теми, у кого концентрация этого витамина была ниже.

      Как известно, люди с высокой кардиореспираторной пригодностью более здоровые и дольше живут.

      Вывод ученых: Содержание витамина D в организме является одним из сильнейших факторов выносливости. Кроме укрепления костей и зубов, рыбий жир и витамин D снижают вероятность смерти от инфаркта и защищают мозг людей с алкозависимостью от повреждений.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Долголетия Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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