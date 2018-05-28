Ученые назвали вкусное растение, которое борется против рака

Ученые из Италии в ходе исследований установили, что клубника способствует предотвращению опасных онкологических заболеваний. Вкусная ягода может бороться против агрессивных форм рака молочной железы.

Ученые исследовали ее влияние на мышах, пишет Science Daily.

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Грызуны получали клубничный концентрат как дополнение к основному рациону в таком количестве, как 450 граммов ягод для человека ежедневно.

Через 5 недель после начала употребления опухоли в запущенных случаях уменьшились. При легких формах онкозаболевания опухоли исчезали.

Ученые высказали предположение, что клубника может уменьшить активность генов, которые ответственны за рост метастазов.

К слову, ученые выяснили, что для человека особенно опасны канцерогены, которые возникают во время жарки мяса. Все потому, что они наносят вред не органам дыхания, а коже.