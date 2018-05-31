Ученые назвали вкусное растение, которое борется с инвалидностью
Ученые из Дании провели исследование и установили, что употребление винограда может помочь в борьбе с остеопорозом – заболеванием, которое уничтожает костную ткань.
Употребление винограда значительно укрепляет кости и положительно влияет на их плотность, пишет The Siver Telegram.
Читайте также: Ученые назвали вкусное растение, которое борется с раком
Специфические вещества, содержащиеся в этом растении, служат строительным материалом для костей человека. Кроме этого, виноград помогает укрепить зубы.
Ученые убеждены, что антиоксидант резвератрол, который содержится в винограде, уничтожает опасные бактерии. Благодаря этому восстанавливается кислотный баланс желудка. Для избежания патологии, человеку необходимо съесть 500 миллиграммов.
К тому же, виноград положительно влияет на работу сердца.
К слову, употребление апельсинового и грейпфрутового соков препятствует возникновению заболевания костей – остеопороза.