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Ученые назвали вкусное растение, которое борется с инвалидностью

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Виноград борется с остеопорозом
Виноград борется с остеопорозом / unsplash.com

Ученые из Дании провели исследование и установили, что употребление винограда может помочь в борьбе с остеопорозом – заболеванием, которое уничтожает костную ткань.

Употребление винограда значительно укрепляет кости и положительно влияет на их плотность, пишет The Siver Telegram.

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Специфические вещества, содержащиеся в этом растении, служат строительным материалом для костей человека. Кроме этого, виноград помогает укрепить зубы.

Ученые убеждены, что антиоксидант резвератрол, который содержится в винограде, уничтожает опасные бактерии. Благодаря этому восстанавливается кислотный баланс желудка. Для избежания патологии, человеку необходимо съесть 500 миллиграммов.

К тому же, виноград положительно влияет на работу сердца.

К слову, употребление апельсинового и грейпфрутового соков препятствует возникновению заболевания костей – остеопороза.

Теги: исследования Здоровье Здоровая жизнь LifeStyle Лечение
Источник: 24 Канал
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