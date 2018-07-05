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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Беременность и дети

Ученые назвали вкусный продукт для повышения качества спермы

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Орехи улучшают качество спермы
Орехи улучшают качество спермы / unsplash.com

Испанские ученые в ходе исследований установили, что регулярное потребление орехов способно улучшить качество спермы.

В целом они поделили 110 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 35 лет на две группы, пишет журнал American Journal of Clinical Nutrition.

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В течение 14 недель одна группа мужчин принимала по 60 грамм орехов в день – миндаля, фундука и грецких орехов. Другие же придерживались диеты, в которую орехи входили очень редко.

У мужчин, которые придерживались "ореховой" диеты, концентрация половых клеток в сперме оказалась в среднем на 16% выше, чем у контрольной группы. Показатели жизнеспособности сперматозоидов были на 4% выше, а подвижность клеток – на 6% выше.

У тех, кто регулярно употреблял орехи, ученые отметили более низкие показатели фрагментации ДНК сперматозоидов, что является распространенной причиной мужского бесплодия.

via GIPHY

Таким образом, диета, богатая жирными кислотами омега-3, антиоксидантами и витамином B положительно влияет на фертильность.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Мужское здоровье исследования Беременность и дети Секс
Источник: 24 Канал
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