Ученые назвали вкусный продукт для повышения качества спермы
Испанские ученые в ходе исследований установили, что регулярное потребление орехов способно улучшить качество спермы.
В целом они поделили 110 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 35 лет на две группы, пишет журнал American Journal of Clinical Nutrition.
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В течение 14 недель одна группа мужчин принимала по 60 грамм орехов в день – миндаля, фундука и грецких орехов. Другие же придерживались диеты, в которую орехи входили очень редко.
У мужчин, которые придерживались "ореховой" диеты, концентрация половых клеток в сперме оказалась в среднем на 16% выше, чем у контрольной группы. Показатели жизнеспособности сперматозоидов были на 4% выше, а подвижность клеток – на 6% выше.
У тех, кто регулярно употреблял орехи, ученые отметили более низкие показатели фрагментации ДНК сперматозоидов, что является распространенной причиной мужского бесплодия.
Таким образом, диета, богатая жирными кислотами омега-3, антиоксидантами и витамином B положительно влияет на фертильность.
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