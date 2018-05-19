19:04
19 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
  • понедельник
    18°C 10°C
  • вторник
    20°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, сегодня
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, сегодня
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Ученые назвали вкусный продукт с противовоспалительными свойствами

183 Читати новину українською
Йогурт обладает противовоспалительными свойствами
Йогурт обладает противовоспалительными свойствами / Фото из свободных источников

Ученые провели исследования и установили, что йогурт обладает противовоспалительными свойствами.

В исследовании приняли участие 120 женщин, находящихся в периоде пременопаузы, половина из которых страдала ожирением, пишет Medical News Today.

Читайте также: Ученые рассказали о вкусном напитке, который поможет снизить давление

Первая группа испытуемых принимала ежедневно 340 грамм йогурта в течение 9 недель. Вторая группа женщин включала в рацион молочный пудинг вместо йогурта. В течение эксперимента ученые собирали образцы крови и проводили анализ на наличие эндотоксинов и маркеров воспаления.

Результаты исследования показали, что у первой группы женщин был значительно ниже ряд воспалительных маркеров, таких как TNF-альфа (ФНО, фактор некроза опухоли-альфа), чем у тех, кто не употреблял йогурт.

Также у людей, употреблявших этот напиток и страдали от ожирения, быстрее снижался уровень глюкозы в крови. Это свидетельствует об улучшении метаболизма глюкозы.

К слову, ожирение – это серьезное заболевание, которое наносит ущерб всем органам и системам в организме. Это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету 2 типа и даже некоторым видам онкозаболеваний.

Что такое воспаление? Это сложная защитная реакция организма на действие вредных агентов, а также из-за заболевания. С воспалением также связывают психические заболевания, такие как депрессия и шизофрения.

Теги: LifeStyle Лечение Здоровое питание Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Пане Кличко, навіщо ви знищуєте Сирецький парк?
сегодня, 19:01 Пане Кличко, навіщо ви знищуєте Сирецький парк?
Блог Медіа
Як Непоп провертає маніпуляції із бюджетних грошей
сегодня, 18:00 Як Непоп провертає маніпуляції із бюджетних грошей
Тетяна Мартинюк 21
Чи окупиться Кримський міст Росії?
сегодня, 16:04 Чи окупиться Кримський міст Росії?
Блог Медіа 778
Чому Волкер вважає, що українці поки що не зможуть повернути Донбас
сегодня, 12:02 Чому Волкер вважає, що українці поки що не зможуть повернути Донбас
Блог Медіа 953
Безумно дорогая авантюра: во сколько России обходится Крымский мост
сегодня, 11:01 Безумно дорогая авантюра: во сколько России обходится Крымский мост
1445
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук