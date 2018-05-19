Ученые назвали вкусный продукт с противовоспалительными свойствами

Ученые провели исследования и установили, что йогурт обладает противовоспалительными свойствами.

В исследовании приняли участие 120 женщин, находящихся в периоде пременопаузы, половина из которых страдала ожирением, пишет Medical News Today.

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Первая группа испытуемых принимала ежедневно 340 грамм йогурта в течение 9 недель. Вторая группа женщин включала в рацион молочный пудинг вместо йогурта. В течение эксперимента ученые собирали образцы крови и проводили анализ на наличие эндотоксинов и маркеров воспаления.



Результаты исследования показали, что у первой группы женщин был значительно ниже ряд воспалительных маркеров, таких как TNF-альфа (ФНО, фактор некроза опухоли-альфа), чем у тех, кто не употреблял йогурт.

Также у людей, употреблявших этот напиток и страдали от ожирения, быстрее снижался уровень глюкозы в крови. Это свидетельствует об улучшении метаболизма глюкозы.

К слову, ожирение – это серьезное заболевание, которое наносит ущерб всем органам и системам в организме. Это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету 2 типа и даже некоторым видам онкозаболеваний.

Что такое воспаление? Это сложная защитная реакция организма на действие вредных агентов, а также из-за заболевания. С воспалением также связывают психические заболевания, такие как депрессия и шизофрения.