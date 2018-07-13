Ученые назвали занятие, которое снизит риск болезней сердца

Ученые из Великобритании заявили, что физическая нагрузка в период взросления способна предотвратить сердечные заболевания, связанные с давлением, в среднем возрасте.

Исследователи из Эксетерского университета (Великобритания) провели эксперимент с участием 13 подростков в возрасте от 12 до 15 лет, пишет журнал Experimental Physiology.

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Все они прошли испытания в случайном порядке. Первое задание – восемь пробежек продолжительностью в одну минуту с максимальной аэробной скоростью – 90%, время на восстановление – 75 секунд.



Интенсивний бег снижает риск болезней сердца

Вторым испытанием оказался бег средней интенсивности с 10-12 подходами по одной минуте, время на восстановление – 75 секунд. Контрольным третьим заданием был отдых.

Ученые измеряли показатели во время тестов, после них через 5 и 60 минут.

Интенсивный бег снижает риск болезней сердца

После часа интенсивных тренировок артериальное давление оказалось ниже показателей покоя – гипотония. После второго теста такое явление не наблюдалось, давление приходило в норму в первые 20 минут.

Эксперимент показал, что интенсивные физические тренировки могут положительно повлиять на здоровье в будущем, если есть риск возникновения повышенного артериального давления.