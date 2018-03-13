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Ученые назвали женщину с самыми сексуальными губами в мире

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Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон / Фото из открытых источников

Ученые провели неоднозначное и очень интересное исследование, в котором определили обладательницу самых сексуальных губ в мире.

Об этом пишут в The Independent.

Для исследования ученые опросили 1000 человек из 35 разных стран мира, где и выяснили, что самыми привлекательными являются симметричные пухлые губы. 60% респондентов назвали соотношение 1:1 между верхней и нижней губой, как самую привлекательную форму, то есть те уста, в которых верхняя и нижняя губа одинаковы по размеру.

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Обладательницей таких губ стала голливудская актриса Скарлетт Йоханссон. По мнению автора исследования Пол Хайдекрюгера, губы Йоханссон являются идеальным примером сексуальной формы губ.


Скарлетт Йоханссон


Скарлетт Йоханссон

Второе место заняла Кайли Дженнер, у которой нижняя губа немного пухлее верхней.


Кайли Дженнер

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Другое исследование британского пластического хирурга Джулиана Де Сильва говорит, что обладательницей самых сексуальных губ является вовсе не Дженнер, и даже не Йоханссон, а кантри-певица Тейлор Свифт, у которой губы симметричные, а также имеют ярко выраженную арку Купидона.

Губы Тейлор прекрасные. У нее прекрасная форма рта и ярко выражена "арка Купидона" – особенность формы губ, обладать которой мечтают все мои клиентки! Губы Рианны тоже пользуются большой популярностью, и у нее так же, как и у Тейлор, ярко выражена "арка Купидона",
– отметил специалист.


Тейлор Свифт и Рианна

Теги: LifeStyle Музыка Кино Голливуд Красота Рианна исследования
Источник: 24 Канал
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