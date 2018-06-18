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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Ученые объяснили, чем вредны первые дни на море

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Ученые объяснили, чем вредны первые дни на море
Ученые объяснили, чем вредны первые дни на море / www.pexels.com

Специалисты рассказали, что первые дни отпуска у моря могут навредить здоровью человека. Это не только может вызвать стрессовую реакцию для организма, но и стать потрясением для щитовидной железы.

Об этом сообщается на Women's Health.

В издании отмечают, что в первые дни отдых на пляже может навредить здоровью человека, если в его организм попадает избыточное количество йода. Организм может не справиться с избытком йода и спровоцировать тиреотоксикоз, который в свою очередь может привести к плаксивости, чрезмерной возбудимости, быстрой смене настроения, бессоннице, тахикардии, одышке, снижению веса или поносу.

Читайте также: Почему отдых на море полезен

Поэтому эксперты советуют постепенно привыкать к морскому климату и воде, поскольку ваш организм привык к совсем другим условиям. Чтобы избежать передозировки йодом, в первый день после приезда лучше провести на берегу моря более полутора-двух часов.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь отдых
Источник: 24 Канал
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