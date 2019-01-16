Ученые объяснили, из-за чего ребенок становится левшой

Специалисты Вашингтонского университета нашли неожиданную взаимосвязь между кормлением малыша и формированием признаков доминирующей руки.

В своей научной работе исследователи проанализировали отношения 60 тысяч матерей со своими детьми, пишет Taylor&Francis Online.

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Исследователи провели выборку семей из Ирландии, Австралии и США за период с 1951 по 2011 год и зафиксировали процесс ухода за новорожденными. В частности, ученые уделяли пристальное внимание тому, кормит ли мать ребенка грудью или использует бутылку с готовыми смесями.

Оказалось, что среди детей, находившихся на искусственном вскармливании, левшей больше, чем среди тех, кого кормили грудью.

Грудное вскармливание в течение месяца снижало количество левшей на 9%

Согласно результатам исследования, в 67% случаев дети, которых кормили из бутылочки, со временем начинали писать левой рукой. Грудное вскармливание в течение месяца снижало количество левшей в сравнении с детьми, которых кормили из бутылочки, на 9%, за полгода – на 15%, а в течение девяти месяцев – на 22%.

После девяти месяцев тип кормления не влиял на то, станет ли ребенок левшой или правшой.

Глава исследовательской группы Филипп Хьюел объяснил эту зависимость гормонами, которые вырабатываются при кормлении грудью у матери и ребенка. Он отметил, что грудное молоко оптимизирует процесс связывания психических функций с левым или правым полушариями мозга. В первые месяцы жизни ребенка, который не получал материнского молока, может нарушиться гормональный связь с матерью, в результате чего новорожденный может стать левшой.

У ребенка не на грудном вскармливании может нарушиться гормональная связь с матерью

По словам исследователей, первые девять месяцев жизни малыша наиболее критичны для преобладания одной руки над другой. У близнецов есть больший шанс стать левшами, поскольку им приходится делиться материнским молоком.

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