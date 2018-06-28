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Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики

Ученые объяснили, как мигранты влияют на экономику

49 Читати новину українською
Мигранты
Мигранты / РБК

Наплыв мигрантов для экономики является не обузой, а стимулом для развития. Постоянный приток человеческих ресурсов увеличивает ВВП на душу населения и снижает уровень безработицы.

Такой вывод сделали ученые из Парижской школы экономики и университета Оверни, сообщает Science Advances.

Ученые проанализировали опыт 14 европейских стран. В частности они проанализировали период с 1985 по 2015 год в Западной Европе.

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По словам исследователей, положительный результат от наплыва мигрантов можно увидеть уже через 3 – 4 года после очередного всплеска.

Также они объяснили, что пользу приносят и беженцы, несмотря на то, что у них сначала вкладывают средства. Ученые разъяснили, что вложенные деньги окупаются через 2 – 3 года – в момент, когда беженцы получают статус постоянных мигрантов.

Теги: наука беженцы
Источник: 24 Канал
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