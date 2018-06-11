Ученые объяснили, как отпуск влияет на организм
Американские исследователи установили, что кратковременный отдых на организм человека влияет так же, как и медитации.
В исследовании приняли участие 102 женщины в возрасте от 30 до 60 лет, пишет WorldHealth.net. В них взяли результаты анализов до и после 5-дневного отпуска.
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Благодаря отпуску у человека снижается уровень стресса, улучшается иммунитет и работа клеток в целом. Расслабление положительно влияет не только на нервы, но и на тело.
"Эффект отпуска" имеет существенные преимущества над медитацией – цвет лица становится свежим, на щеках появляется румянец и пропадают следы от мешков под глазами.
Месяц после отпуска у человека наблюдается лучшее психологическое состояние, чем у тех, кто не отдыхал.
Люди подтверждают, что после завершения отпуска они себя лучше чувствуют, ощущают новый прилив сил и энергии, независимо от того, чем они занимались на отдыхе.
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