Ученые объяснили, почему слоны редко болеют раком

Ученые обнаружили у слонов гены, которые не поддаются раковым клеткам. Такие же молекулы ДНК есть и у человека.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Ученые увидели устойчивость к раку у слонов после того, как животное попало под гамма-радиацию. Поэтому ученые выяснили, что в организме млекопитающих есть три гена, известные как FANCL, VRK2 и BCL11A, которые действуют как антираковая защита.

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Поскольку все позвоночные эволюционировали от одного предка, люди имеют такие же гены, которые почему-то не защищают от болезни в такой же степени. Однако ученые уже начали проводить исследования, которое должно привести к усилению действия этих ДНК. В дальнейшем это сможет побудить организм к борьбе с раковыми клетками на ранней стадии заболевания.

Метод дает нам новые возможности изучения генов и потенциально открывает подходы к выявлению, диагностике и лечению рака,

– рассказал автор исследования из Университета штата Юта Кристофер Грег.

По данным ученых, только у 1 из 20 слонов диагностировали болезнь. В то же время 1 из 2 людей, принимавших участие в исследовании, имели опухоли или были болели раком. Это ученые также объяснили тем, что у слонов есть 40 генов p53, которые не дают злокачественным образованием расти, в то время, когда у человека есть только один такой ген.