12:16
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости науки и технологий
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ученые объяснили, почему слоны редко болеют раком

611 Читати новину українською
Слоны реже болеют раком
Слоны реже болеют раком

Ученые обнаружили у слонов гены, которые не поддаются раковым клеткам. Такие же молекулы ДНК есть и у человека.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Ученые увидели устойчивость к раку у слонов после того, как животное попало под гамма-радиацию. Поэтому ученые выяснили, что в организме млекопитающих есть три гена, известные как FANCL, VRK2 и BCL11A, которые действуют как антираковая защита.

Читайте также: Ученые объяснили, какие напитки могут вызывать у людей рак

Поскольку все позвоночные эволюционировали от одного предка, люди имеют такие же гены, которые почему-то не защищают от болезни в такой же степени. Однако ученые уже начали проводить исследования, которое должно привести к усилению действия этих ДНК. В дальнейшем это сможет побудить организм к борьбе с раковыми клетками на ранней стадии заболевания.

Метод дает нам новые возможности изучения генов и потенциально открывает подходы к выявлению, диагностике и лечению рака,
– рассказал автор исследования из Университета штата Юта Кристофер Грег.

По данным ученых, только у 1 из 20 слонов диагностировали болезнь. В то же время 1 из 2 людей, принимавших участие в исследовании, имели опухоли или были болели раком. Это ученые также объяснили тем, что у слонов есть 40 генов p53, которые не дают злокачественным образованием расти, в то время, когда у человека есть только один такой ген.

Теги: LifeStyle наука Рак Лечение рака
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 11 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 301
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
301
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 868
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2272
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 марта, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1563
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук