Ученые объяснили, почему творческие люди не зарабатывают деньги

Особенности мозга мешают творческим людям зарабатывать большие деньги – мозг творческих людей проявляет интерес только к самому процессу, не принимая во внимание материальное вознаграждение.

Об этом со ссылкой на исследование немецких ученых из Геттингенского медицинского центра сообщает Knife.



Добровольцев, принимавших участие в эксперименте, разделили на две группы. В первой были художники, фотографы, скульпторы, музыканты и актеры, во второй – страховые агенты, администраторы, инженеры.

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Во время эксперимента, участникам показывали несколько изображений, на которых нужно было найти определенные цвета и нажать на кнопку.



За зеленый цвет участникам давали 30 евро, а других ничего. В процессе тестирования мозг участников сканировали с помощью аппарата МРТ.



Исследователи пришли к выводу, что мозг творческих людей проявляет интерес только к самому процессу, не принимая во внимание материальное вознаграждение. Также творческие люди могут работать гораздо лучше, когда знают, что получат за это деньги.