Ученые объяснили, почему женщины менее склонны к аутизму и шизофрении
Американские ученые показали, как специфические закономерности экспрессии генов, которые отвечают за появление нейропсихических расстройств зависят от пола.
Исследователи из Университета Мэриленда в Балтиморе объяснили на примере мышей действие ферментов гена OGT, говорится в журнале Nature Communications.
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Сопротивляемость стрессу у самок мышей повышает высокий показатель гистонов H3K27me3. Все потому, что белок OGT контролирует транскрипцию H3K27me3. По мнению доктора Трейси Бэйла, который занимается изучением изменений в экспрессии генов, это позволяет женщинам лучше справиться с напряжением.
Он предположил, что ген OGT обеспечивает защиту от волнений в материнском организме.
Такой механизм может быть причиной, почему мужчины больше подвержены нейропсихическим расстройствам, таким как аутизм, синдром дефицита внимания, или раннего начала шизофрении, чем женщины.
К слову, ученые определили критерии, по которым в будущем у пары могут возникнуть проблемы, которые повлекут развод.
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