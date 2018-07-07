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Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Ученые объяснили, почему женщины менее склонны к аутизму и шизофрении

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Почему женщины менее склонны к расстройствам
Почему женщины менее склонны к расстройствам / ralphsmart.com

Американские ученые показали, как специфические закономерности экспрессии генов, которые отвечают за появление нейропсихических расстройств зависят от пола.

Исследователи из Университета Мэриленда в Балтиморе объяснили на примере мышей действие ферментов гена OGT, говорится в журнале Nature Communications.

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Сопротивляемость стрессу у самок мышей повышает высокий показатель гистонов H3K27me3. Все потому, что белок OGT контролирует транскрипцию H3K27me3. По мнению доктора Трейси Бэйла, который занимается изучением изменений в экспрессии генов, это позволяет женщинам лучше справиться с напряжением.

Он предположил, что ген OGT обеспечивает защиту от волнений в материнском организме.

Такой механизм может быть причиной, почему мужчины больше подвержены нейропсихическим расстройствам, таким как аутизм, синдром дефицита внимания, или раннего начала шизофрении, чем женщины.

via GIPHY

К слову, ученые определили критерии, по которым в будущем у пары могут возникнуть проблемы, которые повлекут развод.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Лечение Здоровье Психология Здоровая жизнь Женское здоровье Мужское здоровье исследования
Источник: 24 Канал
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