Ученые объяснили "звездный бум" в очень далекой галактике

Астрономы построили самую детальную карту распределения молекулярного газа в далекой галактике со вспышкой звездообразования, свет с которой к Земле шел 12,4 миллиарда лет. Оказалось, что газовые облака в галактике нестабильны, а это способствует активному формированию звезд.

Об этом говорится в статье в журнале Nature.

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Кен-Ичи Тадаки из Национальной астрономической обсерватории Японии вместе с коллегами наблюдал за галактикой COSMOS-AzTEC-1. Впервые она была обнаружена телескопом James Clerk Maxwell Telescope в Гавайях. Затем телескоп LMT обнаружил в ней огромное количество монооксида углерода и признаки активного звездообразования. Также эти наблюдения позволили измерить красное смещение галактики, которое показало, что свет от нее шел к нам более 12 миллиардов лет.



В новом исследовании астрономы изучали COSMOS-AzTEC-1 с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array (ALMA). Этот радиоинтерферометр предназначен для изучения процессов, происходивших в течение первых сотен миллионов лет после Большого Взрыва, когда формировалось первое поколение звезд. С его помощью ученые получили карту движения и распределения молекулярного газа в запыленном и затемненном ядре галактики.



Снимок галактики COSMOS-AzTEC-1, полученный ALMA

Исследователи обнаружили, что в нескольких тысячах световых лет от центра находятся два хорошо заметных облака. В большинстве дальних галактик со вспышками звездообразования, активное рождение новых светил происходит ближе к центральным районам, поэтому астрономов удивила такая удаленность облаков.

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Кроме того, астрономы обнаружили, что молекулярный газ в COSMOS-AzTEC-1 гравитационно нестабилен, что оказалось неожиданным. В нормальной ситуации силы в облаке сбалансированы. Если оно начинает сжиматься под действием самогравитации, происходит коллапс в результате которого рождаются звезды. Затем, эти звезды и взрывы сверхновых в конце жизненного цикла увеличивают внутреннее давление, которое замедляет гравитационное сжатие. Как следствие, две этих силы оказываются сбалансированы, и звезды рождаются с умеренной скоростью.



В случае с COSMOS-AzTEC-1 совместного действия центробежных сил, возникающих при вращении газового диска, и внутреннего давления недостаточно, чтобы предотвратить сжатие облака под действием гравитации. В итоге это приводит к мощной вспышке звездообразования. По подсчетам исследователей, "галактика-монстр" потратит свои запасы за 100 миллионов лет, в 10 раз быстрее, чем в других галактиках, где рождаются звезды.

При этом, ученые не находят однозначного объяснения нестабильности молекулярных облаков COSMOS-AzTEC-1. Скорость звездообразования в ней близка к той, что наблюдается в далеких галактиках Arp 220 и Arp 299, которые сливаются, поэтому ученые не исключают, что данная галактика также взаимодействует с другим объектом. Столкновение галактик, по мнению ученых, могло стать источником газа, за которым наблюдали, и стать причиной "звездного бума".

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