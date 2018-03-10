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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ученые обнаружили бриллиант со льдом внутри, который имеет внеземное происхождение

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Алмаз со льдом внутри
Алмаз со льдом внутри / Фото из свободных сетей

Ученые нашли алмаз, внутри которого хранился кусок льда, который мог сформироваться только в внеземных условиях. Таким образом, ученые впервые обнаружили на планете лед с большой плотностью, известный как "лед-VII".

Об этом сообщает журнал Science.

Ранее такой лед ученые получали в результате лабораторных исследований. Обычный лед, в который превращается вода при минусовой температуре, в науке известен как "лед-I" из-за плотности. Молекулы такого льда имеют шестиугольную форму.

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Молекулы "льда-VII" имеют кубическую молекулярную форму и вещество благодаря этому имеет плотность вдвое выше, чем обычный лед.

Исследователи обнаружили находку случайно: во время работ на глубине между 400 и 600 км под земной корой нашли алмаз. Только при его исследовании было установлено, что он содержит "лед-VII".

Ученые отмечают, что в этих условиях обычный лед не мог бы образоваться.

Теги: LifeStyle
Источник: 24 Канал
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