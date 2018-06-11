23:30
11 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
28°C 12°C
  • вторник
    26°C 15°C
  • среда
    21°C 16°C
  • четверг
    24°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Космос
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Ученые обнаружили, что магнитные поля замедляют эволюцию Столпов Творения

41 Читати новину українською
Столпы Творения
Столпы Творения / NASA

Астрономы обнаружили слабые магнитные поля в Столпах Творения, которые расположены в туманности Орла. По мнению ученых, эти магнитные поля могут замедлять превращение облаков в кометные глобулы.

Об этом сообщается в журнале Astrophysical Journal Letters.

Читайте также: NASA показало невероятный снимок карликовой галактики

Столпы Творения впервые попали на снимки телескопа Hubble в 1995 году. Они расположены в семи тысячах световых лет от Земли. Это остатки центральной части газопылевой туманности Орла в созвездии Змеи, и состоят они, как и вся туманность, преимущественно из холодного молекулярного водорода и пыли. Такие колонны, как в Столпах Творения, часто встречаются в областях, где формируются звезды высокой массы – больше восьми солнечных масс.

Стовпи Творіння (фото зроблене телескопом Hubble)
Столпы Творения (фото сделано телескопом Hubble)

Чтобы лучше понять процессы, которые происходят внутри Столпов Творения, исследователи решили измерить магнитное поле в самых плотных его частях. Для этого они использовали поляриметр, установленный на телескопе James Clerk Maxwell Telescope на Гавайских островах. В результате исследователи получили значение индукции 170 – 320 микрогаусс, но примечательным оказалось не это. Выяснилось, что магнитные поля внутри Столпов Творения располагаются под различными углами по отношению к окружающему их пространству, что объясняет необычные очертания облаков газа.

Схематичне зображення орієнтації магнітних полів в Стовпах Творіння
Схематическое изображение ориентации магнитных полей в Столпах Творения

Открытие говорит о том, что Столпы Творения эволюционировали под действием магнитных полей и удерживаются вместе благодаря им же. Сформированные в них звезды могли родиться в результате коллапса отдельных сгустков, которые замедляли свое движение также из-за влияния полей, в результате чего и появились вытянутые колонны.

Читайте также: Астрономы открыли систему с тремя планетами, которые похожи на Землю

Кроме того, известно, что в будущем Столпы Творения должны превратиться в кометную глобулу – темную туманность с вытянутым хвостом, которая образуется под воздействием излучения горячих звезд вблизи. Однако этот процесс, вероятно, также замедляется магнитными полями.

Открытие должно помочь выяснить, как в подобных структурах происходит образование звезд. Вероятно, подобные магнитные поля существуют и в других скоплениях газа, где формируются светила.

Что такое Столпы Творения?Это огромные столбы концентрированных пыли и газа, расположенных вокруг полости в центре. Они располагаются в туманности Орла и были сфотографированы в 1995 году с помощью телескопа Hubble.

Столпы Творения напоминают другую область звездообразования, расположенной в созвездии Кассиопеи, обозначение которой W5, а называется она Горы Творения. Стоит отметить, что Столпы Творения довольно популярный объект, который не раз попадал на снимки телескопов. Совсем недавно астрономы из ESO получили трехмерное изображение Столпов и смогли обнаружить четвертую колонну, которую не было видно на фотографиях, сделанных телескопом Hubble.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Космос Hubble
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук