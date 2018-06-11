Ученые обнаружили, что магнитные поля замедляют эволюцию Столпов Творения

Астрономы обнаружили слабые магнитные поля в Столпах Творения, которые расположены в туманности Орла. По мнению ученых, эти магнитные поля могут замедлять превращение облаков в кометные глобулы.

Об этом сообщается в журнале Astrophysical Journal Letters.

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Столпы Творения впервые попали на снимки телескопа Hubble в 1995 году. Они расположены в семи тысячах световых лет от Земли. Это остатки центральной части газопылевой туманности Орла в созвездии Змеи, и состоят они, как и вся туманность, преимущественно из холодного молекулярного водорода и пыли. Такие колонны, как в Столпах Творения, часто встречаются в областях, где формируются звезды высокой массы – больше восьми солнечных масс.



Столпы Творения (фото сделано телескопом Hubble)

Чтобы лучше понять процессы, которые происходят внутри Столпов Творения, исследователи решили измерить магнитное поле в самых плотных его частях. Для этого они использовали поляриметр, установленный на телескопе James Clerk Maxwell Telescope на Гавайских островах. В результате исследователи получили значение индукции 170 – 320 микрогаусс, но примечательным оказалось не это. Выяснилось, что магнитные поля внутри Столпов Творения располагаются под различными углами по отношению к окружающему их пространству, что объясняет необычные очертания облаков газа.



Схематическое изображение ориентации магнитных полей в Столпах Творения

Открытие говорит о том, что Столпы Творения эволюционировали под действием магнитных полей и удерживаются вместе благодаря им же. Сформированные в них звезды могли родиться в результате коллапса отдельных сгустков, которые замедляли свое движение также из-за влияния полей, в результате чего и появились вытянутые колонны.

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Кроме того, известно, что в будущем Столпы Творения должны превратиться в кометную глобулу – темную туманность с вытянутым хвостом, которая образуется под воздействием излучения горячих звезд вблизи. Однако этот процесс, вероятно, также замедляется магнитными полями.

Открытие должно помочь выяснить, как в подобных структурах происходит образование звезд. Вероятно, подобные магнитные поля существуют и в других скоплениях газа, где формируются светила.

Что такое Столпы Творения?Это огромные столбы концентрированных пыли и газа, расположенных вокруг полости в центре. Они располагаются в туманности Орла и были сфотографированы в 1995 году с помощью телескопа Hubble.



Столпы Творения напоминают другую область звездообразования, расположенной в созвездии Кассиопеи, обозначение которой W5, а называется она Горы Творения. Стоит отметить, что Столпы Творения довольно популярный объект, который не раз попадал на снимки телескопов. Совсем недавно астрономы из ESO получили трехмерное изображение Столпов и смогли обнаружить четвертую колонну, которую не было видно на фотографиях, сделанных телескопом Hubble.

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