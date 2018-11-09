Американские ученые из Университета Техаса в Хьюстоне выяснили, что нормализация циркадных ритмов позволяет подавить рост особо опасных раковых опухолей печени.

Об этом пишет MedicalXpress.

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Ученые обнаружили, как бороться с особо опасными видами рака

Эксперименты показали, что увеличение активности гена BMAL1, участвующего в формировании циркадного ритма, приводит к гибели злокачественных клеток в организме.

Ученые убеждены, что правильный суточный ритм увеличивает продолжительность жизни организма и уменьшает риск рака. И наоборот, нарушение биоритмов, наоборот, провоцирует развитие серьезных заболеваний.

Исследователи обнаружили, что половину клеток печени производит белок, что приводит к нарушению циркадных ритмов.

Циркадные ритмы – что это? Это колебания интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи. В том числе они содержат обмен веществ, сон, бодрствование, прием и усвоение пищи, зависящие от режима дня.

Нормализация циркадных ритмов препятствует возникновению рака

Вывод специалистов: нормализация циркадных ритмов препятствует возникновению рака.

К слову, британские ученые Бирмингемского университета протестировали жидкость, которая окрашивает раковые клетки в розовый цвет и подсвечивает их флуоресцентным светом.

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