23:00
9 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский шпионаж. "Подарок" ветеранам
      Вєсті Кремля
      21:41, сегодня
      Вести.UA. Модница Луценко. Слияние Бойко с Рабиновичем
      Вєсті.UA
      20:07, сегодня
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Лечение
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Ученые обнаружили, как бороться с особо опасными видами рака

      163 Читати новину українською
      Как бороться с особо опасными видами рака
      Как бороться с особо опасными видами рака / https://www.makingdifferent.com

      Американские ученые из Университета Техаса в Хьюстоне выяснили, что нормализация циркадных ритмов позволяет подавить рост особо опасных раковых опухолей печени.

      Об этом пишет MedicalXpress.

      Читайте также: Какие продукты предотвращают рак и замедляют процессы старения

      Вчені виявили, як боротися з особливо небезпечними видами раку

      Ученые обнаружили, как бороться с особо опасными видами рака

      Эксперименты показали, что увеличение активности гена BMAL1, участвующего в формировании циркадного ритма, приводит к гибели злокачественных клеток в организме.

      Ученые убеждены, что правильный суточный ритм увеличивает продолжительность жизни организма и уменьшает риск рака. И наоборот, нарушение биоритмов, наоборот, провоцирует развитие серьезных заболеваний.

      Исследователи обнаружили, что половину клеток печени производит белок, что приводит к нарушению циркадных ритмов.

       
      Циркадные ритмы – что это?

      Это колебания интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.

      В том числе они содержат обмен веществ, сон, бодрствование, прием и усвоение пищи, зависящие от режима дня.

      Нормалізація циркадних ритмів перешкоджає виникненню раку

      Нормализация циркадных ритмов препятствует возникновению рака

      Вывод специалистов: нормализация циркадных ритмов препятствует возникновению рака.

      К слову, британские ученые Бирмингемского университета протестировали жидкость, которая окрашивает раковые клетки в розовый цвет и подсвечивает их флуоресцентным светом.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье исследования Онкозаболевания Лечение
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 ноября: Порошенко не отпустил Луценко в отставку, Лещенко попал в ДТП
      сегодня , 22:40 Главные новости 9 ноября: Порошенко не отпустил Луценко в отставку, Лещенко попал в ДТП
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      5 ноября , 16:00 Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      Почему транзит газа через Украину так важен
      сегодня , 22:00 Почему транзит газа через Украину так важен
      Блог Медіа
      Тони "Бомбардировщик" Белью: что стоит знать о сопернике Усика
      сегодня , 20:28 Тони "Бомбардировщик" Белью: что стоит знать о сопернике Усика
      Ігор Саджениця
      Секс может лечить – практические советы от медиков
       22 сентября 2016 , 01:00 4
      Магнитные бури в мае: чего ждать украинцам в ближайшие дни
       30 апреля , 16:31
      Как избежать болезни Альцгеймера: советы врача
       10 июня , 16:36
      Возникает из-за простуды: самые распространенные мифы о герпесе
       5 июня , 09:30
      Экзема у младенцев: правила ухода и гигиены
       21 августа , 19:03
      Быть вакцинации или нет: в Украине количество больных корью в этом году может стать рекордным
       8 ноября , 22:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук