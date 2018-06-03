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Ученые обнаружили, как уменьшить депрессию и улучшить работу мозга

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Упражнения для мозга уменьшают депрессию
Упражнения для мозга уменьшают депрессию / techtoday.in.ua

Когнитивная тренировка может уменьшить депрессию и восстановить структуру мозга после черепно-мозговой травмы.

Такое исследование провели в центре BrainHealth при Техасском университете (The University of Texas) в Далласе.

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Показатели головного мозга участников исследования были собраны перед трехмесячным исследованиям и после него. В общем это были учебные программы по 12 одночасовых сессий в течение восьми недель, содержащие викторины, домашние задания и проекты для выполнения в небольших группах.

Все участники группы, у которых наблюдалась депрессия, показали значительно меньше симптомов. После обучения у них улучшились когнитивные способности.

Ученые предположили, что улучшение регуляции эмоций также может быть связано с уменьшением депрессии. Снижение депрессивных симптомов коррелировало с увеличением префронтальной коры головного мозга, которая ответственна за исполнительные функции, которые необходимы для эмоционального контроля, и уменьшением аномально повышенной нейронной связи в этой области мозга.

К слову, биполярное расстройство, депрессия, плохое настроение и другие нарушения, связанные с эмоциями, чаще всего происходят из-за нарушения суточных ритмов активности и отдыха.

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Теги: Здоровье исследования Здоровая жизнь Лечение
Источник: 24 Канал
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