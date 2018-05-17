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Ученые обнаружили кислород, который начал формироваться 13,5 миллиардов лет назад

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Ученые обнаружили кислород, который начал формироваться 13,5 миллиардов лет назад
Ученые обнаружили кислород, который начал формироваться 13,5 миллиардов лет назад / Фото из свободных источников

Астрономы обнаружили галактику, в которой кислород появился всего через 500 миллионов лет после Большого взрыва. Кроме того, открытая учеными галактика, стала и самой далекой галактикой с надежно установленным расстоянием. Модели показывают, что первые звезды в ней начали формироваться более 13,5 миллиардов лет назад.

Об этом сообщает журнал Nature.

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Международная группа астрономов под руководством Такуя Хашимото из Университета Саньо в Осаке наблюдала на телескопе ALMA за отдаленной галактикой MACS1149-JD1 и обнаружила очень слабое свечение ионизированного кислорода. Вследствие расширения Вселенной длина волны сначала инфракрасного излучения за время его путешествия в пространстве увеличилась более, чем в десять раз. Красное смещение источника указало, что зарегистрированный сигнал учеными был выдан 13,3 миллиарда лет назад, или только через 500 миллионов лет после Большого взрыва. Это наибольшее расстояние, на котором когда-либо регистрировался кислород, и его присутствие свидетельствует, что в этой галактике должны существовать и младшие поколения звезд.

Мы видим эту галактику в эпоху, когда Вселенной было всего 500 миллионов лет и оказывается, что в это время она уже была населена зрелыми звездами. Поэтому мы можем использовать эту галактику для зондирования более раннего, полностью неизвестного периода космической истории, – отметил второй автор статьи Николя Лапорт.

Таким образом, MACS1149-JD1 заставляет ученых задаться вопросом о том, когда возникли первые галактики. Возраст открытого ими объекта указывает на то, что они существовали задолго до той эпохи, в которой мы способны сейчас их регистрировать.

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В прошлом отдаленный кислород был обнаружен в галактике, которая родилась спустя 700 миллионов лет после Большого взрыва. Его количество, по оценкам исследователей, оказалось примерно в десять раз меньше количества кислорода в Солнце.

Что такое Большой взрыв (или Теория Большого взрыва)? Теория о ранней стадии эволюции Вселенной из очень плотного и горячего состояния, которое существовало примерно 13,8 миллиарда лет назад. Экстраполяция астрономических наблюдений в прошлое указывает на то, что Вселенная расширилась из начального состояния, в котором вся материя и энергия имели огромную температуру и плотность. Физики не имеют единого взгляда на то, что именно предшествовало начальному состоянию. Одной из возможных гипотез является гравитационная сингулярность.

Теги: Космос Техно
Источник: 24 Канал
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