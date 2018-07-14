Ученые обнаружили неожиданную пользу от кондиционеров
Несмотря на распространенное мнение о вреде кондиционеров, ученые из США убеждены, что он положительно влияет на работу мозга.
Ученые из Гарвардского университета проводили эксперименты в различных группах студентов, информирует The Independent.
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Они посетили 44 комнаты в общежитии, где жили студенты. Ученые приходили через небольшой промежуток времени после пробуждения и задавали им вопросы для проверки памяти.
Эксперимент показал, что студенты, которые жили в комнате без кондиционеров, показывали результат на 13% хуже, чем студенты, в комнатах которых было прохладно.
Ученые обнаружили неожиданную пользу от кондиционеров
Таким образом, люди лучше работают при оптимальной температуре. Ученые посоветовали включать кондиционеры всегда по возможности.
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