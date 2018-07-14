14:29
14 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
25°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 20°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Что южноафриканские буры забыли в Царстве Пини. "Импортозамищение" слов
Вєсті Кремля
22:45, 13 июля
Вести.UA. Антикоррупционное давление Порошенко. Ностальгия экс-регионалов
Вєсті.UA
21:46, 13 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Ученые обнаружили неожиданную пользу от кондиционеров

116 Читати новину українською
Ученые обнаружили неожиданную пользу от кондиционеров
Ученые обнаружили неожиданную пользу от кондиционеров / decoratingbuzz.com

Несмотря на распространенное мнение о вреде кондиционеров, ученые из США убеждены, что он положительно влияет на работу мозга.

Ученые из Гарвардского университета проводили эксперименты в различных группах студентов, информирует The Independent.

Читайте также: Супрун развенчала популярный миф о кондиционерах

Они посетили 44 комнаты в общежитии, где жили студенты. Ученые приходили через небольшой промежуток времени после пробуждения и задавали им вопросы для проверки памяти.

Эксперимент показал, что студенты, которые жили в комнате без кондиционеров, показывали результат на 13% хуже, чем студенты, в комнатах которых было прохладно.

Вчені виявили неочікувану користь від кондиціонерів
Ученые обнаружили неожиданную пользу от кондиционеров

Таким образом, люди лучше работают при оптимальной температуре. Ученые посоветовали включать кондиционеры всегда по возможности.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь исследования
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Підсумки роботи Верховної Ради за першу половину 2018 року
сегодня, 14:00 Підсумки роботи Верховної Ради за першу половину 2018 року
Христина Бердинських 16
Как скоро может рухнуть консервативное правительство Терезы Мэй?
сегодня, 11:59 Как скоро может рухнуть консервативное правительство Терезы Мэй?
Блог Соцмережі 364
5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
12 июля, 19:00 5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
386
Президентский рейтинг: Тимошенко существенно оторвалась от других кандидатов
сегодня, 10:01 Президентский рейтинг: Тимошенко существенно оторвалась от других кандидатов
1633
Самым тяжелым было начать жить с осени 2014 года в Луганске так, будто все осталось по-прежнему
сегодня, 08:48 Самым тяжелым было начать жить с осени 2014 года в Луганске так, будто все осталось по-прежнему
Ольга Черненко 613
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук