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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Ученые обнаружили неожиданную пользу стресса

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Ученые обнаружили неожиданную пользу стресса
Ученые обнаружили неожиданную пользу стресса / fb.ru

Во время исследований ученые выяснили, что стресс вреден, но не во всех случаях. Ведь он также может благоприятно влиять на некоторые процессы.

Об этом рассказал профессор клинических исследований крупных животных университета штата Мичиган Адам Мозер, передает The Conversation

По его словам, стресс делает человека сильнее, выносливее и быстрее. К такому выводу ученые пришли в ходе исследований на свиньях, которые имеют схожие с людьми системы органов.

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Не весь стресс плохой. Когда мы чувствуем угрозу, наш гипоталамус "толкает" нас, чтобы защитить и мотивировать к бегству или боя. Это первичный эволюционный отзыв, запрограммирован нашим мозгом, чтобы помочь нам выжить, а затем восстановить нормальные условия, –
отметил Адам Мозер.

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье LifeStyle Психология исследования
Источник: 24 Канал
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