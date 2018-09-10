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Ученые обнаружили неожиданный симптом болезни Альцгеймера

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Дневная сонливость может свидетельствовать о болезни Альцгеймера
Дневная сонливость может свидетельствовать о болезни Альцгеймера / labblog.uofmhealth.org

Американские исследователи из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что дневная сонливость у пожилых людей может быть симптомом развития болезни Альцгеймера.

Результаты исследования опубликовали на EurekAlert!.

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Такие факторы как диета, физические нагрузки и познавательная активность признаны важными составляющими для профилактики болезни Альцгеймера. По словам доцента университета Адама Спира, сюда же можно добавить и хороший сон.

Хороший сон є фактором профілактики хвороби Альцгеймера
Хороший сон является фактором профилактики болезни Альцгеймера

Эксперимент с тысячами добровольцев ученые вели с 1958 года. В частности, люди в разные годы проходили тестирование, медицинские обследования и так далее.

Исследователи идентифицировали 123 добровольцев, которые прошли опрос, а через 16 лет – томографию с (PiB).
Специалисты сделали вывод, что у тех, что жаловались на частую дремоту предрасположенность к болезни Альцгеймера была почти в три раза выше, чем у тех, кто крайне редко чувствовал дневную сонливость.

Ученые считают, что такие результаты объясняются тем, что дневная сонливость является результатом плохого ночного сна, который в хронической форме способствует образованию бета-амилоида через неизвестный пока механизм.

via GIPHY

Вывод ученых таков: дневная сонливость может быть симптомом болезни Альцгеймера. Однако пока исследователи не могут исключить возможность, что сами бляшки могли вызвать сонливость.

Для чего проводится томография с (PiB)?Томографию с использованием химического соединения Pittsburgh B (PiB) проводят для того, чтобы идентифицировать бета-амилоидные бляшки, которые являются признаком болезни Альцгеймера.

Что таке болезнь Альцгеймера?Это заболевание, которое возникает у людей в пожилом возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он нуждается в постоянном присмотре и посторонней помощи.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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