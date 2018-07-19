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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Ученые обнаружили новую опасность мяса

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Выявлена новая опасность мяса
Выявлена новая опасность мяса / ayurvedika.ru

Химические вещества, используемые при приготовлении мясных продуктов, повышают риск развития маниакального синдрома.

90% крупных украинских производителей мяса используют на фермах во время выращивания животных вредные антибиотики, которые разрушают организм человека.

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Однако ученые Университета Джонса Хопкинса в США выяснили еще одну опасность мяса, передает MedicalXpress.

Они проанализировали собранные в течение 10 лет данные о состоянии здоровья и диет 1101 человека в возрасте от 18 до 65 лет, которые были здоровыми или страдали от психических заболеваний.

Пациенты с маниакальным синдромом в 3,5 раза чаще употребляли в пищу мясо, чем добровольцы без расстройств.

via GIPHY

Кроме того, из-за частого потребления мясных продуктов развивались биполярные расстройства, шизоаффективный психоз (симптомы шизофрении и аффективного расстройства) и депрессия.

Также ученые провели эксперименты на крысах, которых кормили консервированными мясопродуктами. Опыты показали, что нитраты, содержащиеся в этих продуктах, в течение всего 2 недель экспериментов привели животных в гиперактивность, характерную для маниакального синдрома.

via GIPHY

Что такое маниакальный синдром?
Это психическое расстройство, вызванное без объективных причин. Для него характерны следующие симптомы: патологически повышенное настроение (гипертимия), повышение умственной (тахипсихия) и двигательной активности.

Часто приступы заболевания наблюдаются вместе с биполярным расстройством, кроме того, синдром может быть вызван приемом лекарств, наркотиков и даже развиться после хирургической операции.

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Теги: LifeStyle Здоровье Медицина Здоровое питание Здоровая жизнь Психология
Источник: 24 Канал
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