Ученые обнаружили новую опасность употребления соли

Употребление большого количества соли может привести к развитию рассеянного склероза.

Весной 2018 года ученые Имперского колледжа Лондона в Великобритании и Северо-Западного университета в США обнаружили, что употребление большого количества соли может быть опасным для людей с повышенным давлением, независимо от того, ведут ли они здоровый образ жизни.

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И ученые из Йельского университета заявили о том, что употребление большого количества соли является одним из факторов развития рассеянного склероза, сообщает MedicalXpress.

В новом исследовании ученые пытались понять, каким образом соль связана с развитием этого аутоиммунного заболевания.

В результате исследователи установили, что при повышенной концентрации соли в организме в клетках происходит активация сигнального пути Wnt, одним из компонентов которого является белок β-катенин.

Это приводит к нарушению работы регуляторных Т-клеток, которые вырабатывают цитокины интерферон-гамма и интерлейкин-10. Дисбаланс в этих цитокинах приводит к воспалительным процессам, что поражает центральную нервную систему.

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