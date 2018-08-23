Ученые обнаружили новый подтип рассеянного склероза

Ранее медики считали, что гибель нейронов происходит из-за разрушения миелиновой оболочки – электроизолирующей ленты, которая спирально оборачивает аксон (отросток нервной клетки). Но данные нового исследования поставили под сомнение эту гипотезу.

Об этом рассказали американские ученые из клиники Кливленда, которые проанализировали сотни пораженных рассеянным склерозом мозгов и обнаружили новый подтип, который способствует потере нейронов, не атакуя миелин, говорится в журнале Lancet Neurology.

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Сначала органы сканировали с помощью МРТ, а затем провели аутопсию. 12 донорских органов показали признаки традиционного рассеянного склероза, еще 12 – симптомы нового подтипа. Его назвали миелокортикальним рассеянным склерозом.

Оба типа склероза вызвали нарушения в спинном мозге и коре, однако повреждение белого вещества проявилось только в мозгу с известным типом – рассеянным склерозом.



Срезы мозга с традиционным рассеянным склерозом (слева) и миелокортикальним рассеянным склерозом (справа)

В обоих случаях наблюдались признаки, характерные для дегенерации мозга – уменьшились плотность нейронов и толщина коры. То есть потеря нейронов при новом подтипе рассеянного склероза может происходить и без поражения миелиновой оболочки.

Открытие демонстрирует необходимость создания новых стратегий диагностики для выявления миелокортикального рассеянного склероза и новых способов лечения.

Что такое рассеянный склероз? Это хроническое заболевание центральной нервной системы, при котором иммунная система полностью уничтожает защитную оболочку, которая защищает нервы (миелиновую оболочку). В результате разрушается взаимосвязь между мозгом и другими частями тела, запускается необратимый процесс, из-за которого повреждаются нервы. Входит в тройку самых распространенных заболеваний в мире. В группе риска – молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет.

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