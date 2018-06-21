Ученые обнаружили новый вид рака

Американские ученые из Мичиганского университета обнаружили новый подтип рака предстательной железы – метастазирующие опухоли с измененным геном.

Ученые проанализировали 360 видов ДНК у больных раком простаты, пишет The Hindostan Times.

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Они установили, что на последних стадиях этого заболевания в 7% случаев наблюдаются изменения в гене CDK12. Такие нарушения могут играть роль в метастазировании опухоли.

Ученые предполагают, что для лечения этого типа онкозаболевания нужно использовать лекарственные препараты вида ингибиторов иммунных точек.

Благодаря этим медикаментам иммунная система организма сможет лучше распознать пораженные клетки и направлять к клеткам, которые могут уничтожить этот рак.

К слову, некоторые продукты способны бороться со многими заболеваниями, особенно с раком, поэтому их нужно регулярно употреблять.

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