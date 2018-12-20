Ученые обнаружили опасное свойство сахара

Все мы знаем: если употреблять большое количество сахара, то это может привести к ожирению и проблемам со здоровьем. Американские ученые из Йельского университета обнаружили механизм, из-за которого человек набирает вес.

Результаты исследования опубликовали на портале MedicalXpress.

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Известно, что микрофлора кишечника играет ключевую роль в здоровье человека, а ее состав зависит от рациона питания. Ранее ученые считали, что всасывание углеводов происходит только в тонком кишечнике, а сахар никогда не достигает толстого кишечника.



Ученые заявили об опасности сахара

И исследования американских ученых показывает, что сахар может влиять на микрофлору, изменяя ее видовой состав.

Исследователи изучили влияние диеты с высоким содержанием глюкозы и фруктозы на содержание полезной бактерии Bacteroides thetaiotaomicron в организме мышей. Эксперимент показал, что сахароза, которая состоит из глюкозы и фруктозы, блокирует выработку белка Roc (regulator of colonization), который необходим для колонизации бактерии.

Ученые создали штамм бактерий, у которых активность белка не угнетает, и эти микроорганизмы получили преимущество в размножении при диете с высоким содержанием углеводов

Вывод ученых: сахар блокирует активность белка, который необходим для размножения кишечной микрофлоры.



Сахар изменяет видовой состав микрофлоры

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