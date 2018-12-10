Ученые обнаружили опасную болезнь

Канадские ученые из университета МакГилла обнаружили новое генетическое иммунное заболевание – комбинированный иммунодефицит, при обследовании пациента.

Такая болезнь у двух людей в мире, пишет Journal of Experimental Medicine.

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Исследователи установили, что за развитие болезни ответственный ген, который расположен в 21 хромосоме. Человек с таким диагнозом быстрее поддается развитию разных инфекций.

Ученые смогли открыть заболевание при лечении гражданина Канады. Он с раннего детства страдал различными грибковыми и вирусными инфекциями, а также пневмонией и синуситами.

У мужчины обнаружили ген ICOSLG.



Ученые обнаружили ген ICOSLG

Похожий ген ученые обнаружили у ребенка в прошлом веке. У мальчика исчез иммунитет и до 12 лет он жил в стерильном боксе. Но ученые не смогли спасти ребенка и он умер.

Ученые не знают, как бороться с этим недугом, но благодаря информации о генетической особенности диагностировать недуг можно заранее

По убеждению специалистов, ICOSLG в 21 хромосоме может означать, что он ответственен за развитие иммунодефицита при синдроме Дауна.

Синдром Дауна – что это? Это генетическое нарушение, заключающееся в нарушении уровня умственного развития (разной степени), характерных чертах лица, врожденных пороках сердца, нарушениях слуха и зрения, других медицинских проблемах

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