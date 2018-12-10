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      Ученые обнаружили опасную болезнь

      88 Читати новину українською
      Ученые обнаружили опасную болезнь
      Ученые обнаружили опасную болезнь / imagenesmy.com

      Канадские ученые из университета МакГилла обнаружили новое генетическое иммунное заболевание – комбинированный иммунодефицит, при обследовании пациента.

      Такая болезнь у двух людей в мире, пишет Journal of Experimental Medicine.

      Читайте также: Иммунитет может защищать раковые клетки: исследование ученых

      Исследователи установили, что за развитие болезни ответственный ген, который расположен в 21 хромосоме. Человек с таким диагнозом быстрее поддается развитию разных инфекций.

      Ученые смогли открыть заболевание при лечении гражданина Канады. Он с раннего детства страдал различными грибковыми и вирусными инфекциями, а также пневмонией и синуситами.

      У мужчины обнаружили ген ICOSLG.

      Вчені виявили ген ICOSLG
      Ученые обнаружили ген ICOSLG

      Похожий ген ученые обнаружили у ребенка в прошлом веке. У мальчика исчез иммунитет и до 12 лет он жил в стерильном боксе. Но ученые не смогли спасти ребенка и он умер.

      Ученые не знают, как бороться с этим недугом, но благодаря информации о генетической особенности диагностировать недуг можно заранее

      По убеждению специалистов, ICOSLG в 21 хромосоме может означать, что он ответственен за развитие иммунодефицита при синдроме Дауна.

       
      Синдром Дауна – что это?

      Это генетическое нарушение, заключающееся в нарушении уровня умственного развития (разной степени), характерных чертах лица, врожденных пороках сердца, нарушениях слуха и зрения, других медицинских проблемах

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровье исследования
      Источник: 24 Канал
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