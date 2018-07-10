Ученые обнаружили планеты, которые могут быть более пригодными для жизни, чем Земля

Астрономы сделали интересное открытие – суперпланеты могут быть более пригодными для жизни, чем наша Земля. Эти планеты наиболее распространены в нашей галактике, они похожи на нашу, но имеют значительно большие размеры.

Об этом сообщает Business Insider.

Поэтому ученые предполагают, что именно суперпланеты могут стать местом для первых космических колоний человечества.

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Как известно, космический телескоп "Кеплер" с 2009 года открыл 4 тысячи экзопланет, то есть планет земного типа. 30% из них – суперпланеты, среди которых не мало таких, которые вращаются вокруг своей звезды в так называемой "обитаемой зоне". То есть эти планеты удалены от своей звезды на достаточное расстояние, чтобы на их поверхности существовала вода в жидком состоянии, а температура была оптимальной (не слишком жаркой, или холодной).

Теперь ученые выяснили, что некоторые из этих суперземель являются скалистыми. При этом суперземля может иметь радиус в 10 раз больше чем Земля, а ее масса может в 10 раз превышать массу нашей планеты. А большая масса означает, что у планеты мощное гравитационное поле. То есть планета может удержать значительно больше молекул воздуха, образуя тем самым толще атмосферу, что обеспечит лучшую защиту от космической радиации. Поэтому эти условия более благоприятны для возникновения и развития жизни, а эти планеты могут стать "идеальным домом" для людей.

Но имеют эти планеты и существенный недостаток – их не так легко покинуть, из-за мощной гравитации. То есть для взлета потребуется значительно больше топлива, чем на Земле.

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