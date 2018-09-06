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Ученые обнаружили загадочный объект, который движется с очень высокой скоростью

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Ученые обнаружили загадочный объект, который движется с очень высокой скоростью
Ученые обнаружили загадочный объект, который движется с очень высокой скоростью / Фото из открытых источников

Астрономы обнаружили поток частиц, который был выпущен во время столкновения и слияния двух нейтронных звезд. Это явление ученые зафиксировали в августе 2017 года и дали ему название GW170817.

Об этом говорится в пресс-релизе EurekAlert !.

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Хотя собственная скорость потока лишь немного меньше скорости света, при наблюдении с Земли возникает иллюзия, что джет перемещается в 4 раза быстрее света.

Отметим, что наблюдения проводились с помощью радиоинтерферометра Very Long Baseline Array (VLBA) – антенной решетки с сверхдлинными базами, состоящий из 10 радиотелескопов. Через 75 дней после слияния нейтронных звезд ученые обнаружили область, которая выпускает радиоизлучение, и она перемещалась настолько быстро, что ее можно было назвать джетом – сверхбыстрым потоком плазмы.

via GIPHY

По словам ученых, поток очень узкий, он отклоняется только на 20 градусов от линии, соединяющей нейтронные звезды и Землю. Небольшой угол является причиной иллюзии сверхсветового движения, однако настоящая скорость джета очень высока и составляет более 97% скорости света.

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Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
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