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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН

Ученые определили, как правильно говорить с собаками

859 Читати новину українською
С собаками надо говорить ласково
С собаками надо говорить ласково / boredpanda.com

Эксперты из университета Йорка определили, что с собаками надо говорить так же, как и с маленькими детьми, то есть употребляя уменьшительно-ласкательные слова и ласковый тон.

Специалисты провели несколько экспериментов, в частности, собака слушала двух незнакомых людей, пишет The Telegraph. Один спикер сохранял невозмутимый тон и использовал нейтральные выражения, а другой говорил мягче и называл собаку "хорошим мальчиком" и другими милыми словами.

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Абсолютно все собаки, которые участвовали в эксперименте, слушали второго человека с большим вниманием и охотнее с ним играли.

По словам ученых, большинство людей и так меняют тональность голоса и мимику, когда разговаривают с животными, однако эксперименты показали, что высокая тональность и особый темп речи действительно помогают укрепить связь между человеком и его домашним животным.

Теги: LifeStyle мир животных наука
Источник: 24 Канал
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