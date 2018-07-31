Ученые определили расстояние до Полярной звезды

Благодаря данным телескопа Gaia астрономы определили точное расстояние до Полярной звезды и оно составляет 447 световых лет с погрешностью 1,6 светового года. Кроме того, ученые также пересмотрели радиус, возраст и массу звезды.

Об этом сообщает журнал Research Notes of the American Astronomical Society.

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Несмотря на то, что Полярная звезда – одна из самых известных звезд на небе, которая упоминается еще в каталоге звезд "Альмагеста", составленном Птолемеем почти две тысячи лет назад, ученые до сих пор не могли точно определить расстояние до нее. Современные оценки давали значения от 322 до 520 световых лет, что также мешало изучить свойства звезды. Однако теперь, благодаря новому релизу данных телескопа Gaia, опубликованному в апреле, астрономы смогли получить точное значение.



На самом деле Полярная звезда представляет собой систему сразу из трех светил: главное, Полярная А – сверхгигант, вокруг которого вращаются две звезды меньших размеров – Полярная B и Полярная Ab (или P). В новой работе астрономы Скотт Энгл, Эдвард Гинану и Петр Харманец проанализировали данные, полученные Gaia для компонента B, звезды с массой 1,39 солнечных масс.

Измерения показали, что расстояние до звезды достигает 447 +/- 1,6 световых лет, что может быть применено ко всей системе. Абсолютная звездная величина Полярной B составляет 2,91. Это значение немного выше того, которое следует ожидать для звезды спектрального типа F3V в возрасте 60 – 100 миллионов лет. Кроме того, астрономы уточнили свойства главной звезды, Полярной А: ее радиус равен 47 – 50 солнечным радиусам, а масса – 6,4 – 6,7 масс Солнца, ее возраст 55 – 65 миллионов лет.

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