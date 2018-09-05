Ученые опровергли миф о словарном запасе детей из богатых и бедных семей

Ученые разрушили гипотезу 20-летней давности о том, что бедные дети слышат от родителей гораздо меньшее количество слов, чем богатые.

Это выяснила группа психологов из Колледжа святой Марии в штате Индиана во главе с Дугласом Сперри, передает Naked science.

Бытовало утверждение, что четырехлетние дети из бедных семей слышат в среднем на 30 миллионов слов меньше, чем их ровесники с обеспеченными родителями.

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Однако, группа американских психологов выяснила – разрыва в объеме лексикона детей из семей с разным уровнем дохода не существует. Они повторили эксперимент и обнаружили, что фактически никакой разницы в количестве слов, которые слышат дети от родителей, нет.

И во время эксперимента ученые увидели одну интересную закономерность – дети из некоторых необеспеченных семей в среднем слышали больше слов во время обычных диалогов между взрослыми, чем дети из семей среднего класса в той же ситуации. Так что благосостояние не является решающим фактором при определении богатого словарного запаса.

Со слов Дугласа Сперри, словарный запас ребенка формируется в результате его общения с родителями, родственниками и во время пассивного слушания разговоров людей, которые находятся рядом (воспитателей, учителей и нянь).

Сколько слов в час слышат дети от родителей и других взрослых в семьях разных социальных классов

Все же психологи добавляют – новое исследование не делает однозначного вывода, что дети из семей различного финансового положения имеют примерно одинаковый лексикон.

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