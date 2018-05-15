Ученые опровергли один из самых распространенных мифов о сексе

Занятия сексом не способствуют сжиганию калорий и не помогают худеть не хуже спорта.

Об этом заявили канадские ученые, передает ukrhealth.

Сексуальная активность помогает организму быстрее сжечь калории, но она никак не может равняться к спортивной активности.

Читайте также: Медики рассказали, чем полезны поцелуи

Занятие сексом не заменит спорт. Средняя продолжительность полового акта составляет от 6 до 10 минут, а для достижения эффекта похудения нужно заниматься спортом более 2 часов в неделю,

– говорят специалисты.

А количество калорий, которые сгорают во время интимной близости, у женщин составляет около 69 калорий, у мужчин – до 100 калорий.

Занятие сексом не способствует сжиганию калорий и не помогает худеть