Ученые опровергли один из самых распространенных мифов о сексе
Занятия сексом не способствуют сжиганию калорий и не помогают худеть не хуже спорта.
Об этом заявили канадские ученые, передает ukrhealth.
Сексуальная активность помогает организму быстрее сжечь калории, но она никак не может равняться к спортивной активности.
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Занятие сексом не заменит спорт. Средняя продолжительность полового акта составляет от 6 до 10 минут, а для достижения эффекта похудения нужно заниматься спортом более 2 часов в неделю,
– говорят специалисты.
А количество калорий, которые сгорают во время интимной близости, у женщин составляет около 69 калорий, у мужчин – до 100 калорий.
Занятие сексом не способствует сжиганию калорий и не помогает худеть
Источник: 24 Канал
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