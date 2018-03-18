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Ученые опровергли "парадокс ожирения"

274 Читати новину українською
Ученые доказали вред ожирения
Ученые доказали вред ожирения / kk.no

Ученые опровергли так называемый "парадокс ожирения", благодаря которому избыточная масса тела может быть полезной для сердца. Наоборот, ожирение приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Об этом говорится в статье исследователей в журнале "European Heart Journal".

В ходе исследования ученые изучили данные 295 535 пациентов (из них – 57,8% женщины) среднего возраста. В итоге, было установлено, что превышение нормального индекса массы тела связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Что интересно, вероятность возникновения заболеваний составила 13% на каждые лишние 5,2 килограмма на квадратный метр роста у женщин и 4,3 килограмма – у мужчин.

Кроме того, также установлено, что ожирение вызывает нарушение работы гормонов и воспаление во всех органах. Ожирение может спровоцировать болезни сердца, развитие рака, инсульта и проблемы с костями.

Теги: LifeStyle Новости Украины Здоровая жизнь Здоровое питание исследования
Источник: 24 Канал
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