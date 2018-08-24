Ученые опровергли пользу умеренного употребления алкоголя

Американские ученые из Вашингтонского университета убеждены, что умеренное употребление алкогольных напитков не безопасно для здоровья.

Результаты исследования опубликованы на EurekAlert!.

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Эксперты проанализировали данные о последствиях употребления алкогольных напитков среди людей из 195 стран. Исследование, которое длилось 26 лет, включало также анализ почти 600 научных статей, посвященных риску употребления алкоголя.

Исследователи отмечают, что в 2016 году с употреблением алкоголя связывают три миллиона смертей, из которых 12% приходилось на мужчин в возрасте от 15 до 50 лет.

Они установили связь между выпиванием и повышением риска преждевременной смерти, рака и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Вывод ученых таков: только полный отказ от употребления алкоголя минимизирует вероятность заболеваний.