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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Ученые опровергли распространенное мнение об эффекте кофе

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Ученые опровергли распространенное мнение об эффекте кофе
Ученые опровергли распространенное мнение об эффекте кофе / pixabay.com

Американские исследователи опровергли распространенное мнение об эффекте похудения от употребления кофе.

Всего в исследовании приняли участие 50 здоровых людей в возрасте от 18 до 50 лет, пишет Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

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Все они посещали исследовательскую лабораторию еженедельно на протяжении месяца. Каждый раз одна группа пила напиток, эквивалентный 120 мл кофе (содержит 1 г кофеина), вторая группа – 240 мл (3 г кофеина), третья получала плацебо. Сами участники не знали, что именно пьют.

via GIPHY

Через 30 минут им предлагали завтрак в виде шведского стола, поэтому участники могли съесть все, что они захотят. Добровольцы должны были записывать все, что они употребляли, а также данные касательно аппетита.

Исследование показало, что люди, которые выпивали меньшую дозу кофе, потребляли на 70 калорий меньше, чем те, кто выпивал больше кофе. Однако ученые не обнаружили эту тенденцию на протяжении всего дня. Все потому, что участники компенсировали сокращение употребления на завтрак более сытным обедом и ужином в тот день.

К тому же, ученые не обнаружили изменений в интенсивности аппетита при употреблении кофеина.

via GIPHY

Поэтому вывод ученых относительно эффекта напитка такой: кофе не поможет похудеть, поскольку этот эффект кратковременный – он не сохраняется в течение дня.

К слову, британские ученые установили, что на самом деле кофе не помогает избавиться от похмелья. После выпитой чашки ароматного напитка организм продолжит находиться под действием алкоголя.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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