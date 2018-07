Ученые опровергли распространенное мнение об эффекте кофе

Американские исследователи опровергли распространенное мнение об эффекте похудения от употребления кофе.

Всего в исследовании приняли участие 50 здоровых людей в возрасте от 18 до 50 лет, пишет Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Читайте также: Известный диетолог опровергла миф о влиянии кофе

Все они посещали исследовательскую лабораторию еженедельно на протяжении месяца. Каждый раз одна группа пила напиток, эквивалентный 120 мл кофе (содержит 1 г кофеина), вторая группа – 240 мл (3 г кофеина), третья получала плацебо. Сами участники не знали, что именно пьют.

Через 30 минут им предлагали завтрак в виде шведского стола, поэтому участники могли съесть все, что они захотят. Добровольцы должны были записывать все, что они употребляли, а также данные касательно аппетита.

Исследование показало, что люди, которые выпивали меньшую дозу кофе, потребляли на 70 калорий меньше, чем те, кто выпивал больше кофе. Однако ученые не обнаружили эту тенденцию на протяжении всего дня. Все потому, что участники компенсировали сокращение употребления на завтрак более сытным обедом и ужином в тот день.

К тому же, ученые не обнаружили изменений в интенсивности аппетита при употреблении кофеина.

Поэтому вывод ученых относительно эффекта напитка такой: кофе не поможет похудеть, поскольку этот эффект кратковременный – он не сохраняется в течение дня.

К слову, британские ученые установили, что на самом деле кофе не помогает избавиться от похмелья. После выпитой чашки ароматного напитка организм продолжит находиться под действием алкоголя.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.