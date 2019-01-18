Ученые остановили распространение рака, превратив онкоклетки в жир
Швейцарские исследователи из Базельского университета провели несколько опытов над мышами, которым предварительно вживили клетки рака груди человека.
Благодаря применению двух препаратов, раковые клетки превратились в жировые клетки, таким образом остановили метастазирование – способность злокачественной опухоли формировать вторичные узлы (метастазы) в отдаленные от первичной опухоли части организма, пишет журнал Cancer Cell.
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Ученые за основу взяли процесс, который называется эпителиально-мезенхимальниий переход.
Во время этого меняются эпителиальные клетки эпителиального фенотипа (они покрывают поверхность тела и слизистые оболочки внутренних органов), они становятся мезенхимальными. Клетки мезенхимы способны превращаться в другие, например, в соединительную ткань или кровеносные сосуды.
Раковые клетки используют этот механизм, а также обратный (мезенхимально-эпителиальный переход) для распространения по всему организму. Авторам удалось его остановить.
Ученые привили мышам агрессивную форму рака груди человека, а как лечение использовали комбинацию двух препаратов: росиглитазоном, который применяется для лечения диабета и траметиниба, который обладает противораковыми свойствами. Эти два средства останавливали два перехода и вызвали процесс, известный как липогенез – превращение в клетки жира.
Слева красным отмечены раковые клетки, а дело коричневым – жировые клетки
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