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      Ученые остановили распространение рака, превратив онкоклетки в жир

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      Ученые превратили онкоклетки на жировые клетки
      Ученые превратили онкоклетки на жировые клетки / medicalnewstoday.com

      Швейцарские исследователи из Базельского университета провели несколько опытов над мышами, которым предварительно вживили клетки рака груди человека.

      Благодаря применению двух препаратов, раковые клетки превратились в жировые клетки, таким образом остановили метастазирование – способность злокачественной опухоли формировать вторичные узлы (метастазы) в отдаленные от первичной опухоли части организма, пишет журнал Cancer Cell.

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      Ученые за основу взяли процесс, который называется эпителиально-мезенхимальниий переход.

       
      Эпителиально-мезенхимальниий переход – что это?

      Во время этого меняются эпителиальные клетки эпителиального фенотипа (они покрывают поверхность тела и слизистые оболочки внутренних органов), они становятся мезенхимальными. Клетки мезенхимы способны превращаться в другие, например, в соединительную ткань или кровеносные сосуды.

      Раковые клетки используют этот механизм, а также обратный (мезенхимально-эпителиальный переход) для распространения по всему организму. Авторам удалось его остановить.

      Ученые привили мышам агрессивную форму рака груди человека, а как лечение использовали комбинацию двух препаратов: росиглитазоном, который применяется для лечения диабета и траметиниба, который обладает противораковыми свойствами. Эти два средства останавливали два перехода и вызвали процесс, известный как липогенез – превращение в клетки жира.

      Зліва червоним відмічені ракові клітини, а справа коричневим – жирові клітини
      Слева красным отмечены раковые клетки, а дело коричневым – жировые клетки

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Онкозаболевания Лечение
      Источник: 24 Канал
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