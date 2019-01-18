Ученые остановили распространение рака, превратив онкоклетки в жир

Эпителиально-мезенхимальниий переход – что это?

Во время этого меняются эпителиальные клетки эпителиального фенотипа (они покрывают поверхность тела и слизистые оболочки внутренних органов), они становятся мезенхимальными. Клетки мезенхимы способны превращаться в другие, например, в соединительную ткань или кровеносные сосуды.

Раковые клетки используют этот механизм, а также обратный (мезенхимально-эпителиальный переход) для распространения по всему организму. Авторам удалось его остановить.