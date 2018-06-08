21:38
8 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 10°C
  • суббота
    27°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
  • понедельник
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Скрытые таланты Шойгу. Телефон позора
Вєсті Кремля
23:15, 7 июня
Вести.UA. Скупой Порошенко. Аваков вернет Донбасс
Вєсті.UA
21:28, 7 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Ученые открыли интересную функцию периферического зрения

60 Читати новину українською
Периферическим зрением можно распознать эмоции человека
Периферическим зрением можно распознать эмоции человека / unsplash.com

Ученые подтвердили теорию распознавания эмоций человека периферическим зрением путем практических экспериментов.

С помощью периферического зрения, за которое отвечают палочки и колбочки, имеющиеся в области сетчатой оболочки, люди могут улавливать улыбку, пишет Science Daily.

Читайте также: Как восстановить зрение за неделю: эффективная методика

Ученые из Университета Восточной Англии провели эксперимент, в котором приняли участие 14 человек. Им показывали фотографии людей, которые демонстрировали разные эмоции.

На снимках были изображены такие эмоции как злость, страх, радость, отвращение и грусть. Ученые установили, что в зависимости от расположения изображения в поле зрения человека, респонденты могли распознавать эмоции лучше или хуже.

Лучше всего люди распознавали эмоции, когда снимки держали в центральной части поля зрения. Добровольцы могли различать, что испытывают люди на фотографиях с помощью периферического зрения. Им удалось угадать радость, страх и удивление.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Что такое периферическое зрение?Это часть глазного аппарата, который отвечает за пределы поля обзора. В норме поле восприятия по горизонтали составляет 180 градусов, а по вертикали примерно 130 градусов.

Теги: LifeStyle исследования Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Стасус "врага Путина" как залог успеха в Украине: кого и зачем критикует президент РФ
сегодня, 21:00 Стасус "врага Путина" как залог успеха в Украине: кого и зачем критикует президент РФ
Іван Яковина 115
Депутаты-миллионеры, которые арендуют жилье за государственные деньги: полный список
сегодня, 20:02 Депутаты-миллионеры, которые арендуют жилье за государственные деньги: полный список
293
Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
сегодня, 19:01 Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
Сергій Лещенко 159
Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
сегодня, 18:03 Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
Сергій Фурса 172
Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
сегодня, 17:00 Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
Блог Медіа 1796
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук