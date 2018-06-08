Ученые открыли интересную функцию периферического зрения

Ученые подтвердили теорию распознавания эмоций человека периферическим зрением путем практических экспериментов.

С помощью периферического зрения, за которое отвечают палочки и колбочки, имеющиеся в области сетчатой оболочки, люди могут улавливать улыбку, пишет Science Daily.

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Ученые из Университета Восточной Англии провели эксперимент, в котором приняли участие 14 человек. Им показывали фотографии людей, которые демонстрировали разные эмоции.

На снимках были изображены такие эмоции как злость, страх, радость, отвращение и грусть. Ученые установили, что в зависимости от расположения изображения в поле зрения человека, респонденты могли распознавать эмоции лучше или хуже.

Лучше всего люди распознавали эмоции, когда снимки держали в центральной части поля зрения. Добровольцы могли различать, что испытывают люди на фотографиях с помощью периферического зрения. Им удалось угадать радость, страх и удивление.

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Что такое периферическое зрение?Это часть глазного аппарата, который отвечает за пределы поля обзора. В норме поле восприятия по горизонтали составляет 180 градусов, а по вертикали примерно 130 градусов.