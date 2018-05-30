Ученые открыли неожиданную пользу от жевательной резинки

Ученые из канадского Университета Васэда обнаружили, что жевательная резинка во время пеших прогулок может помочь в похудении.

Жевательная резинка во время ходьбы повышает частоту сердечных сокращений и заставляет людей ходить быстрее, говорится на официальном сайте WASEDA University.

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В исследовании приняли участие 46 женщин и мужчин в возрасте от 21 до 69. Первой группе дали две подушечки резинки во время ходьбы в течение 15 минут. Второй группе вместо жвачки давали порошок, содержащий такие же ингредиенты.



За этот период первая группа людей прошла на 12 метров дальше, чем вторая. Также ученые установили, что сердечный ритм у людей, которые жевали резинку, увеличился на три удара.



Исследователи обнаружили, что люди больше сжигают калорий во время прогулок, когда жуют резинку.

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