Ученые открыли один из самых больших транснептуновых объектов

Астрономы открыли новый транснептуновый объект 2017 OF69. Это одно из крупнейших небесных тел такого типа, которые известны на сегодня ученым.

Об этом сообщается на сайте Центра малых планет.

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Новое небесное тело обнаружили 26 июля 2017 года с помощью 8,2-метрового телескопа обсерватории Мауна-Кеа, в дальнейшем открытие было подтверждено наблюдениями на 4,3-метровом телескопе DCT и 6,5-метровом "Магеллановском телескопе". На момент открытия объект имел блеск 20,3 звездной величины и находился со стороны созвездия Орла.

Стоит отметить, что в 2017 OF69 делает один оборот вокруг Солнца за 249 лет, приближаясь к Солнцу на 31,3 астрономических единицы и удаляясь на 47,8 астрономических единицы. Объект относится к классу плутоно – транснептуновых объектов, которые находятся в орбитальном резонансе 2:3 с Нептуном. Размеры объекта оцениваются в 400-700 километров, в зависимости от оценки его абсолютной звездной величины.



Размещение 2017 OF69 относительно других небесных объектов

Транснептуновые объекты и объекты из облака Оорта сложно наблюдать, поскольку они находятся на огромных расстояниях от нас – порядка десятков расстояний между Землей и Солнцем. Однако их изучение позволяет лучше определить эволюцию ранней Солнечной системы. В частности, орбиты этих небесных тел могут указывать на существование неизвестных нам массивных объектов, например "планеты Х".

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Что такое транснептуновые объекты?

Это небесные тела Солнечной системы, которые в основном (или постоянно) находятся вне орбиты Нептуна. По определению Лаборатории динамики солнечной системы, большая полуось их орбиты превышает большую полуось орбиты Нептуна (30,1 аастрономичнои единицы). На конец 2016 открыто 2302 транснептуновые объекты.

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