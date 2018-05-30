Ученые открыли опасный штамм палочки, который вызывает галлюцинации и слабоумие

В организме старых крыс ученые нашли штамм кишечной палочки, который способен вызвать галлюцинации и лишать способности запоминать информацию.

Об этом сообщила Сьюзан Паттерсон из университета Темпла в Филадельфии. Соответствующие результаты исследования опубликованы в статье в журнале eNeuro.

"При наступлении старости наша память гаснет не всегда постепенно. Часто бывает так, что люди преклонного возраста, которые чувствовали себя хорошо совсем недавно, резко теряют способность ясно мыслить и впадают в галлюцинации, пережив тяжелую болезнь. Даже если этот приступ проходит, подобные кризисы заметно повышают вероятность развития слабоумия", – сказала Паттерсон.

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Во время эксперимента ученые проверили на крысах заражение определенными штаммами обыкновенной кишечной палочки. Они вели себя неадекватно, резко глупели и теряли нормальное восприятие реальности.

Анализ химического состава крови и различных тканей тела показал, что бактерии повлекли изменения в работе иммунной системы. А это привело к негативным изменениям в работе мозга и памяти.

Попадание бактерий в организм спровоцировало иммунную систему таким образом, что клетки начали производить огромное количество сигнальных молекул, интерлейкинов, которые вызывают воспаление.

А при проникновении в гиппокамп они нарушали работу клеток, связанных с формированием долгосрочных воспоминаний, что вызвало развитие галлюцинаций и проблем с интеллектом.

Что такое кишечная палочка?

Это бактерия, которая является составной естественной микрофлоры кишечника. У нее множество видов, среди которых есть положительные и патогенные. Первые не несут вреда для человека, а вторые могут стать причиной ухудшения самочувствия, высокая вероятность болезней желудочно-кишечного тракта.