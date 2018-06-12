Ученые отметили ужасающую аномалию в Африке

В Африке массово начали вымирать крупнейшие и старейшие тысячелетние баобабы.

Об этом сообщает ВВС.

По мнению ученых, главная причина гибели баобабов – резкое изменение климата, а именно повышение температуры и засухи.

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Ученые назвали вымирания баобабов, которые могут жить по несколько сотен и тысяч лет, "событием беспрецедентной величины".

Мы подозреваем, что смерть баобабов можно по крайней мере частично связать с существенными изменениями климатических условий, которые особенно заметны в Южной Африке,

– пояснил доктор Адриан Патрут.

Подтвердить или опровергнуть догадки ученых должны дальнейшие исследования.

Мертвые или умирающие деревья обнаружили в Зимбабве, Намибии, Южной Африке, Ботсване и Замбии.

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